Так, Зеркаль решила завершить свою работу в компании. Кроме нее, "Нафтогаз" покинули еще двое работников – Алена Осмоловская и Вадим Гламаздин.

Кстати Санкции США имеют решающее значение, – Зеркаль о блокировании "Северного потока-2"

Что сказала Зеркаль

Изданию "НВ Бизнес" чиновница подтвердила, что "трудовая книжка у нее на руках". Она прокомментировала ситуацию вокруг "Северного потока-2", которая, по ее словам, очень непростая.

Она отметила, что много лет "Нафтогаз" объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом. Благодаря усилиям мы получили отсрочку запуска трубопровода, что сохранило Украине почти 3 миллиарда долларов.

Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто. При объединении усилий всех международных союзников и активное включение президента, Украина может в определенной степени снизить свои потенциальные потери,

– отметила Зеркаль.

Что известно о работе Зеркаль в "Нафтогазе"

Зеркаль пришла в "Нафтогаз" в мае 2020 года. Кстати, после увольнения Юрия Витренко с должности исполнительного директора.

Она занималась вопросом защиты "Нафтогаза" в судах против "Газпрома" и России. Ранее направлением руководил Витренко.

Обратите внимание! Экс-главу компании Андрея Коболева уволили 28 апреля. Все из-за миллионных убытков компании. Сразу же компанию возглавил Юрий Витренко.