Доллар и евро обновили исторический максимум на Мосбирже
9 марта 2022 , 13:46Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
9 марта 2022 года курс доллара к российскому рублю второй раз за день обновил исторический максимум и уперся в установленную биржей новую верхнюю границу. Евро достигло отметку 131 рубль.
Курс доллара и евро на Мосбирже
- Курс доллара к рублю составляет 120,83 рубля. Напомним, что еще пару часов назад он был на уровне 120 рублей.
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- Курс евро к рублю – 131 рубль.
Официальный курс
Стоит также заметить, что доллар оказался на 12 рублей выше уровня действующего официального курса, а евро – на 9 рублей выше официального курса.
Напомним, что рубль начал обесцениваться сразу после обращения главарей боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость". К началу вторжения России на территорию Украины курс доллара составлял 81 рубль, а евро – 91 рубль.
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