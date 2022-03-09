Курс доллара и евро на Мосбирже

Курс доллара к рублю составляет 120,83 рубля. Напомним, что еще пару часов назад он был на уровне 120 рублей.

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Курс евро к рублю – 131 рубль.

Официальный курс

Стоит также заметить, что доллар оказался на 12 рублей выше уровня действующего официального курса, а евро – на 9 рублей выше официального курса.

Напомним, что рубль начал обесцениваться сразу после обращения главарей боевиков к Путину с просьбой признать так называемую "независимость". К началу вторжения России на территорию Украины курс доллара составлял 81 рубль, а евро – 91 рубль.

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