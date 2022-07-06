Евро ощутимо упало в цене: курс валют на 6 июля

Официальный курс украинской гривны существенно укрепился. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 6 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

В среду, 6 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,11 гривны за евро, что на 47 копеек меньше, чем во вторник. Последний раз такой курс был еще в ноябре 2021 года.

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Польский злотый подешевел – до 6,35 гривны за злотый. Это на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Упал в цене и британский фунт стерлингов – на 46 копеек – и стоит 35,10 гривны.

Однако важно понимать, что эта не гривна укрепилась по отношению к этим валютам. Напомним, что официальный курс доллара остается неизменным – еще с 24 февраля НБУ зафиксировал его на уровне 29,25 гривны.

Следовательно, все остальные курсы валют по отношению к гривне регулятор высчитывает из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке. Сегодняшние курсы таковы благодаря тому, что доллар укрепился по отношению к евро, злотому и фунту.

Потому официальные курсы сейчас не являются индикатором экономической ситуации в Украине и позиции гривны. Об этом больше может "сказать" курс на наличном рынке, который не ограничивают.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,58 гривны, продажа – 35,34 гривны.

Евро: покупка – 35,59 гривны, продажа – 36,77 гривны.

Злотый: покупка – 7,60 гривны, продажа –7,79 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 42,32 гривны, продажа – 44,00 гривны.

Каким будет курс после войны

Даже в НБУ не могут дать прогноз курса доллара, каким он будет после войны, когда его "отпустят". Но там подчеркивают, что все зависит от помощи, которую Украина будет получать от своих международных партнеров и инвестиций.

Украина представила 10-летний план восстановления. На него понадобится 750 миллиардов долларов.

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