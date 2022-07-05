Гривна продолжает падение: курс валют на 5 июля

Официальный курс украинской гривны по отношению к евро обесценился, но укрепился по отношению к другим. Какую цену евро, польского злотого и британского фунта стерлинга установил НБУ 5 июля, читайте дальше.

Официальный курс валют

Во вторник, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,58 гривны за евро, что на 5 копеек больше, чем в понедельник

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Польский злотый также подорожал – до 6,49 гривны за злотый. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Вырос в цене и британский фунт стерлингов – на 35 копеек – и стоит 35,56 гривны .

Напомним, что официальный курс доллара остается неизменным, еще с 24 февраля НБУ зафиксировал его на уровне 29,25 гривны. Следовательно, все остальные курсы валют по отношению к гривне регулятор высчитывает из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Потому официальные курсы сейчас не являются индикатором экономической ситуации в Украине и позиции гривны. Об этом больше может "сказать" курс на наличном рынке, который не ограничивают.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 4 июля остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,79 грн, продажа – 35,55 грн.

Евро: покупка – 36,06 грн, продажа – 37,22 грн.

Злотый: покупка – 7,66 грн, продажа –7,86 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,56 грн, продажа – 44,06 грн.

Каким будет курс после войны

Даже в НБУ не могут дать прогноз курса доллара, каким он будет после войны, когда его "отпустят". Но там подчеркивают, что все зависит от помощи, которую Украина будет получать от своих международных партнеров и инвестиций.

Украина представила 10-летний план восстановления. На него понадобится 750 миллиардов долларов.

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