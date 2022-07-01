Официальный курс валют

В пятницу, 1 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 30,40 гривны за евро, что на 38 копеек меньше, чем в четверг.

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Польский злотый тоже подешевел – до 6,49 гривны за злотый. Это на 7 копеек меньше, чем в предыдущий день. Британский фунт стерлингов тоже подешевел – на 12 копеек – и стоит 35,43 гривны.

Однако это не значит, что гривна укрепилась. Дело в том, что укрепился курс доллара по отношению к этим валютам на международном рынке. Напомним, что НБУ с 24 февраля установил фиксированный курс доллара на уровне 29,25 грн. Следовательно, все остальные курсы валют по отношению к гривне регулятор высчитывает из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 29 июня остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,71 гривны, продажа – 35,48 гривны.

Евро: покупка – 36,15 грн, продажа – 37,31 грн.

Злотый: покупка – 7,76 грн, продажа –7,94 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 42,95 грн, продажа – 44,80 грн.

Напомним, что в начале июня НБУ поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. В Нацбанке рассказали, как это повлияет на обычных украинцев: депозиты должны стать более прибыльными, в то же время сильного влияния на кредиты это решение не будет иметь.

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