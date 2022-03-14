Курс рубля в России решили считать по-другому: что изменили

В России нашли новый способ скрыть свое экономическое положение. Так, в Центробанке страны-агрессора решили изменить принцип расчета курса рубля.

Российский Центробанк принял решение увеличить временной диапазон расчета официального курса рубля. Якобы "для повышения репрезентативности курса доллара".

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Что поменяет Россия в расчетах курса рубля

До сих пор официальный курс доллара в России устанавливали на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 по 11:30 по московскому времени. Теперь же его будут рассчитывать за период с 10:00 до 16:30.

В объяснении российского регулятора говорится, что такое изменение якобы позволит "учесть больше сделок в течение дня". Отмечается, что официальный курс евро к рублю тоже будет устанавливаться по новому принципу.

Между тем, экономисты предполагают дефолт в России. В Morgan Stanley назвали дату 15 апреля, но новые данные свидетельствуют, что это может произойти гораздо быстрее.

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