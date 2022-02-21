Курс может даже улучшиться: почему не стоит покупать валюту из-за паники

На фоне информации о вероятном вторжении России в Украину курс доллара в начале недели стремительно подскочил. 14 февраля один американский доллар стал дороже почти на гривну.

И этот рост – рекорд последних нескольких лет. По данным Нацбанка, в некоторых обменниках его цена составила 28 гривен 85 копеек. Люди начали паниковать и нагнетать истерию в соцсетях.

К теме Паника вредит всем: почему не стоит скупать доллары на все деньги

Паниковать не стоит

Впрочем, эксперты считают, что паниковать не стоит. По данным заместителя главы Офиса Президента Ростислава Шурмы, доллар в Украине не будет превышать отметку в 30 гривен. Потому что его контролируют соответствующие финансовые органы государства.

По мнению Шурмы, через несколько месяцев доллар совсем вернется к отметке 27 – 27,5 гривны.

Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику.

Так что покупать валюту не стоит, как подчеркнул Шурма. Наличные в банкоматах тоже не нужно снимать. По его словам, курс растет из-за спекуляций. Люди придумывают себе самые отрицательные сценарии. Например, блокаду или бомбардировку.

Однако этого быть не может, потому что ситуация не столь критична, как ее рисуют. Поэтому эти сценарии закладывают в финансовые рынки. Из-за чего возникает паника.

Какой курс ждать в 2022 году: смотрите сюжет 24 канала

Сценарии развития экономики

По данным Киевской школы экономики, существует 3 сценария развития экономики на текущий год – отрицательный, умеренно отрицательный и относительно нормальный.

В первом случае цены на импортируемый газ будут высокими. Цены на экспорт упадут. А инфляция составит 11%. Доллар может стоить 32 гривны.

При втором, умеренно отрицательном сценарии цены на экспорт будут оставаться высокими, цены на газ снизятся. Инфляция составит 10%. Доллар может стоить 30 гривен.

При относительно нормальном сценарии цены на газ на мировом рынке снизятся. Инфляция будет замедляться. К концу 2022 года она составит около 8%. А доллар будет стоить 28,5 гривны.

Рисков относительно курса украинской гривны нет, отметил Василий Фурман. Он является членом Совета Национального банка. Эксперт утверждает, что курс гривны может даже улучшиться.

По его словам, украинская экономика сегодня сбалансирована. Но постоянно адаптируется к внешним и внутренним вызовам. На курс украинской гривны сейчас оказывает влияние психологический фактор.

Читайте также Новая гибридная война России: сколько теряет Украина из-за панических настроений

Как отметил Фурман, фундаментальные факторы – украинская экономика, бюджет, экспорт, правильная политика НБУ – они нормальные.

Как только будет исчерпан психологический фактор, я думаю, что гривна с большой вероятностью может укрепиться и отвоевать утраченные позиции,

– объяснил он.

Поэтому скупать или продавать сбережения в долларах не стоит. Советы просты: не поддавайтесь тщетной панике, а узнавайте правильные и сбалансированные новости о валютах и ​​экономике, как вот на 24 канале.