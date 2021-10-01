Курс гривны к доллару укрепился: в НБУ назвали причины

В течение сентября на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Это происходило несмотря на уменьшение вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Укрепление курса гривны к доллару

В своем Макроэкономическом и монетарном обзоре регулятор отметил, что основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании.

Интересно Инвестиции в Украину в 2021 году: больше поступило из стран ЕС

По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 миллионов долларов (с начала года – 1,5 миллиарда долларов). Инфографика курса гривны к доллару / Скриншот графика НБУ 1 октября, 1 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,61 57 гривны, что на 4 копейки больше чем в предыдущий банковский день.

К теме Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 1 октября

Прогноз курса гривны в 2021 году

Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.

Курс доллара до 2024 года / Инфографика 24 канала