Укрепление курса гривны к доллару
В своем Макроэкономическом и монетарном обзоре регулятор отметил, что основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК, горно-металлургического комплекса и крупные государственные компании.
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По результатам сентября положительное сальдо интервенций НБУ составило 140 миллионов долларов (с начала года – 1,5 миллиарда долларов).
Инфографика курса гривны к доллару / Скриншот графика НБУ
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Прогноз курса гривны в 2021 году
- Правительство заложило в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- По прогнозу Международного валютного фонда, курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты указали среднегодовой курс доллара на уровне 27,90 гривны, однако в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года – поднимется до 28,60 гривны.
Курс доллара до 2024 года / Инфографика 24 канала