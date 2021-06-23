Курс гривны к доллару: банкир Онистрат дал прогноз до конца лета 2021 года

По данным аналитиков, в течение 22 – 25 июня гривна не будет укрепляться относительно американского доллара. В то же время до конца лета она может находиться на неизменном уровне.

Украинский банкир Андрей Онистрат в программе "Что это было?" сделал собственный прогноз относительно курса гривны к доллару. По его мнению, Нацбанк не позволит гривне укрепиться дешевле 26,80 за доллар.

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Что ждет гривну

Онистрат скептически относится к ухудшению ситуации с долларом относительно гривны осенью. Как он рассказал, по данным Международного банка, курс доллара будет устойчивым в течение ближайших 4 – 5 лет и будет находиться на уровне примерно 28 за доллар.

Также он спрогнозировал летний курс гривны к доллару.

На мой взгляд, гривна к концу лета будет на уровне 27 и Нацбанк не даст ей укрепиться дешевле чем 26,80. Это мое субъективное мнение,

– заявил банкир.

После заседания Федеральной резервной системы США доллар продолжает дорожать. Его индекс свидетельствует о рекордном росте с момента обвала рынков в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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Выпуск программы "Что это было?": смотрите видео