Курс доллара вырос до максимума с февраля 2015 года

Национальный банк установил официальный курс на 28 декабря на уровне 28,98 гривны за доллар. Таким образом, курс гривны к доллару вырос на 19 копеек против предыдущего банковского дня.

Курс гривны к доллару

Регулятор установил курс на завтра (28 января 2022 года), на уровне 28,9879 гривны за 1 доллар (+0,1895 гривны). Напомним, что курс на сегодня (27 января 2022 года) был на уровне 28,7984 гривны за доллар.

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Минимум с февраля 2015 года

Поэтому, учитывая это, официальный курс доллара по отношению к гривне вырос до максимума с февраля 2015 года и обновил показатель 2015 года. Курс выше 29 гривен был только 26 февраля 2015 – 30,01 гривен.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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