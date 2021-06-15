На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 1% и 15 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,00 гривны за доллар. Среди причин:

Аукцион ОВГЗ, через который нерезиденты покупали украинскую гривну, чем повышали спрос на нее.

Металлурги и аграрии тоже сбывали на рынке валюту.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

Аукцион по ОВГЗ

Все опрошенные 24 каналом эксперты соглашаются, что основным фактором, который будет влиять на гривну в ближайшее время будет аукцион по ОВГЗ. Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, убежден, что очередной аукцион ОВГЗ будет привлекать иностранных инвесторов.

Аналитики ICU считают, что на этой неделе нерезиденты могут продать еще 200 – 300 миллионов долларов для финансирования участия в аукционе ОВГЗ. А это соответственно увеличит давление на курс и будет усиливать гривну.

Ситуация на глобальных финансовых рынках пока остается благоприятной для развивающихся стран, на фоне сохранения ультра мягкой политики ФРС и снижение доходностей на казначейские бумаги США,

– добавляют аналитики ICU.

На прошлой неделе Минфин привлек более 19 миллиардов гривен, из которых около 8,5 миллиарда поступило от нерезидентов. Поэтому их портфель вырос до 108 миллиардов гривен. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 15 июня.

Интервенции НБУ

После двухмесячного перерыва в июне Нацбанк начал активно вмешиваться в рынок и выкупать валюту.

Аналитики ICU объясняют, что НБУ выкупал валюту почти каждый день и вообще купил за неделю 375 миллионов долларов, то есть больше, чем до этого с начала года.

Внешние факторы

Важно, что на курс гривны относительно доллара влияют и внешние факторы. Аналитики ОТП Банка отмечают, что на этой неделе курс будет учитывать:

результаты встречи президентов США и России;

заседание в штатах Федерального комитета по операциям на открытом рынке, который может дать импульс для доллара США.

Учетная ставка

На этой неделе НБУ проводит заседание монетарной политики и будет рассматривать изменение учетной ставки.

Мы ожидаем повышения ставки на 0,5%, поскольку последняя статистика инфляции показала рост на 1 пункт (с 8,5% до 9,5%). В случае повышения ставки, также ожидаем укрепления гривны,

– прогнозируют аналитики ОТП Банка.

Среди других факторов аналитики ICU еще выделяют:

условия торговли на мировых товарных рынках, которые продолжают оказывать поддержку отечественной валюте.

население тратит летом больше на отдых внутри страны из-за ограничений в зарубежном туризме, что уменьшает спрос на импорт и соответственно на иностранную валюту.

Каким будет курс по 18 июня

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе продолжит укрепляться по отношению к доллару.