"После праздников" наступило: что ждет курс доллара на этой неделе
Источник:24 канал
Начало 2022 года для гривни было не совсем удачным. Доллару удалось достичь своего 6-месячного максимума.
Ведь в понедельник, 10 января, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,50 гривны за доллар. В последний раз гривна была слабее в конце мая прошлого года.
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Почему гривня обесценилась
По словам Анны Золотько, гривня ощутимо ослабла по отношению к доллару из-за дисбаланса между предложением и спросом на доллар:
- С одной стороны, ослабленная деловая активность между праздниками привела к существенному снижению предложения валюты.
- С другой стороны, иностранные компании продолжали достаточно активно скупать валюту для репатриации полученных в Украине доходов.
5 января Минфин по графику совершил погашение старых выпусков облигаций почти на 13 миллиардов гривен. Часть этих средств попала на валютный рынок посредством спроса и усилила давление на гривну. При этом в целом ОВГЗ-портфель нерезидентов за минувшую неделю сократился на 1,99 миллиарда гривен.
Чего ждать от курса на этой недели
Факторы для укрепления
Виталий Минько, аналитик и директор Forex Club во Львове, назвал ключевые факторы, поддерживающие гривну:
- Рост международных резервов Украины: в 2021 году они на 6% до 30,94 млрд долларов.
- Украина завершила 2021 год с рекордным ВВП – почти 200 миллиардов долларов.
- В прошлом году было создано 400 тысяч новых рабочих мест и привлечено 5,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
- Украина расширила географию экспорта. В то же время дефицит госбюджета за прошлый год составил 6,2 миллиарда долларов при плановых показателях в 8,1 миллиарда долларов.
Факторы для ослабления
Несмотря на многие позитивные новости, есть факторы, которые в ближайшее время будут способствовать ослаблению гривни.
- Из-за высоких цен на газ, ожидается прирост импорта.
- Нерезиденты возобновили выход из страны. С начала года (фактически за 3 рабочих дня) портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 2 миллиарда гривен.
Также рынок закладывает возможное появление на рынке ликвидности, которое не было в полной мере реализовано в конце 2021 года, а именно возмещение НДС и бюджетные средства подрядчикам, что может усилить давление на гривну.
Экспертный прогноз до 14 января
По мнению Анны Золотько, повышенная волатильность и очень возможные временные дисбалансы на рынке будут мотивировать Национальный банк к более активному участию в торгах. Поэтому очень значительных изменений курса по итогам недели эксперт не ожидает. По ее мнению, торги будут проходить в рамках 27,35-27,65 гривны за доллар.
Виталий Минько ожидает, что в ближайшее время гривна будет тестировать на прочность уровень 27,50 гривны за доллар, с попытками покупателей продолжить ослабление курса.
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