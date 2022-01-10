"После праздников" наступило: что ждет курс доллара на этой неделе

Начало 2022 года для гривни было не совсем удачным. Доллару удалось достичь своего 6-месячного максимума.

Ведь в понедельник, 10 января, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 27,50 гривны за доллар. В последний раз гривна была слабее в конце мая прошлого года.

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Почему гривня обесценилась

По словам Анны Золотько, гривня ощутимо ослабла по отношению к доллару из-за дисбаланса между предложением и спросом на доллар:

С одной стороны, ослабленная деловая активность между праздниками привела к существенному снижению предложения валюты.

С другой стороны, иностранные компании продолжали достаточно активно скупать валюту для репатриации полученных в Украине доходов.

5 января Минфин по графику совершил погашение старых выпусков облигаций почти на 13 миллиардов гривен. Часть этих средств попала на валютный рынок посредством спроса и усилила давление на гривну. При этом в целом ОВГЗ-портфель нерезидентов за минувшую неделю сократился на 1,99 миллиарда гривен. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Чего ждать от курса на этой недели

Факторы для укрепления

Виталий Минько, аналитик и директор Forex Club во Львове, назвал ключевые факторы, поддерживающие гривну:

Рост международных резервов Украины: в 2021 году они на 6% до 30,94 млрд долларов.

Украина завершила 2021 год с рекордным ВВП – почти 200 миллиардов долларов.

В прошлом году было создано 400 тысяч новых рабочих мест и привлечено 5,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Украина расширила географию экспорта. В то же время дефицит госбюджета за прошлый год составил 6,2 миллиарда долларов при плановых показателях в 8,1 миллиарда долларов.

Факторы для ослабления

Несмотря на многие позитивные новости, есть факторы, которые в ближайшее время будут способствовать ослаблению гривни.

Из-за высоких цен на газ, ожидается прирост импорта.

Нерезиденты возобновили выход из страны. С начала года (фактически за 3 рабочих дня) портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 2 миллиарда гривен.

Также рынок закладывает возможное появление на рынке ликвидности, которое не было в полной мере реализовано в конце 2021 года, а именно возмещение НДС и бюджетные средства подрядчикам, что может усилить давление на гривну. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Экспертный прогноз до 14 января

По мнению Анны Золотько, повышенная волатильность и очень возможные временные дисбалансы на рынке будут мотивировать Национальный банк к более активному участию в торгах. Поэтому очень значительных изменений курса по итогам недели эксперт не ожидает. По ее мнению, торги будут проходить в рамках 27,35-27,65 гривны за доллар.

Виталий Минько ожидает, что в ближайшее время гривна будет тестировать на прочность уровень 27,50 гривны за доллар, с попытками покупателей продолжить ослабление курса.

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