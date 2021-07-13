Курс доллара и уровень инфляции: в Dragon Capital рассказали, что ждать украинцам до 2022 года

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста экономики Украины в 2021 году на 0,7%. Также в компании спрогнозировали курс гривны к доллару, уровень инфляции и дефицит госбюджета до 2022 года.

Экономический прогноз до 2022 года

Уровень реального ВВП

Глава Dragon Capital Томаш Фиала в ходе презентации исследования Индекс инвестиционной привлекательности рассказал, что компания ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,6%. Напомним, что в феврале прогнозировалось, что экономика Украины в текущем году вырастет до 5,3%. Что касается 2022 года, то Dragon Capital ожидает, что ВВП вырастет на 4,3%.

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Номинальный ВВП

В 2020 году номинальный ВВП Украины составил 150 миллиардов долларов.

В 2021 году прогнозируемо он составит 191 миллиарда долларов.

В 2022 году, по оценке Dragon Capital, номинальный ВВП следует ожидать на уровне 210 миллиардов долларов.

Курс гривны к доллару

К концу 2021 году курс доллара будет на уровне 27,5 гривны.

В 2022 году – 28 гривны за доллар.

По состоянию на 13 июля курс Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны.

Уровень инфляции

К концу 2021 года инфляция ожидается на уровне 7,5%.

В 2022 году – 5,7%.

Дефицит госбюджета

, что в июне инфляция в Украине осталась на майском уровне и составила 9,5% в годовом измерении . Что касается цен, то они выросли на 6,4% с начала 2021 года. Также в НБУ прогнозируют, что к концу 2021 году инфляция в Украине составит 8% , а в первой половине 2022 года вернется в целевой диапазон в 5±1%.

Аналитики Dragon Capital ожидают, что дефицит государственного бюджета составит 3,9% по сравнению с предусмотренными в законе о госбюджете 5,5%. Это объясняется большим ростом номинального ВВП и отсутствием внешнего финансирования. Поэтому в компании считают, что по итогам 2022 года дефицит госбюджета сократится до 3,3%.

Как сообщили в Минфине, за I полугодие (январь – июнь) 2021 года госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 миллиарда гривен. Что касается общего фонда, он был выполнен с дефицитом в сумме 49,8 миллиарда гривен, при росписи в сумме 118,9 миллиарда гривен.

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