Экономический прогноз до 2022 года
Уровень реального ВВП
Глава Dragon Capital Томаш Фиала в ходе презентации исследования Индекс инвестиционной привлекательности рассказал, что компания ожидает рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4,6%. Напомним, что в феврале прогнозировалось, что экономика Украины в текущем году вырастет до 5,3%. Что касается 2022 года, то Dragon Capital ожидает, что ВВП вырастет на 4,3%.
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Номинальный ВВП
- В 2020 году номинальный ВВП Украины составил 150 миллиардов долларов.
- В 2021 году прогнозируемо он составит 191 миллиарда долларов.
- В 2022 году, по оценке Dragon Capital, номинальный ВВП следует ожидать на уровне 210 миллиардов долларов.
Курс гривны к доллару
- К концу 2021 году курс доллара будет на уровне 27,5 гривны.
- В 2022 году – 28 гривны за доллар.
По состоянию на 13 июля курс Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,29 гривны.
Уровень инфляции
- К концу 2021 года инфляция ожидается на уровне 7,5%.
- В 2022 году – 5,7%.
Дефицит госбюджета
Аналитики Dragon Capital ожидают, что дефицит государственного бюджета составит 3,9% по сравнению с предусмотренными в законе о госбюджете 5,5%. Это объясняется большим ростом номинального ВВП и отсутствием внешнего финансирования. Поэтому в компании считают, что по итогам 2022 года дефицит госбюджета сократится до 3,3%.
Как сообщили в Минфине, за I полугодие (январь – июнь) 2021 года госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 миллиарда гривен. Что касается общего фонда, он был выполнен с дефицитом в сумме 49,8 миллиарда гривен, при росписи в сумме 118,9 миллиарда гривен.
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