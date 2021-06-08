Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделю

Аналитики, опрошенные 24 каналом, ожидают, что на этой неделе, 8 – 11 июня, гривна может укрепиться относительно американского доллара еще больше. Каким будет курс и что на него будет влиять, читайте на Экономика 24.

На прошлой неделе украинская гривна укрепилась более чем на 1% и 8 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,19 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

привлекательность украинских облигаций;

сезонность, когда спрос на иностранную валюту низкий;

период уплаты квартальных налогов;

высокие цены на мировых рынках. что принесло дополнительные поступления импортерам.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

Аукцион по ОВГЗ

Все опрошенные 24 каналом эксперты соглашаются, что основным фактором, который будет влиять на гривну в ближайшее время будет аукцион по ОВГЗ. Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, отмечает, что привлекательность украинских облигаций помогает укреплению гривны, а это способствует снижению инфляции.

Вполне возможно дальнейшее укрепление в направлении 27 гривен за доллар. И этот уровень может быть достигнут уже на этой неделе, если нерезиденты заинтересуются новыми пятилетними облигациями,

– убеждены аналитики ICU.

Интервенции НБУ

На прошлой неделе Минфин привлек почти 16 миллиардов гривен. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 8 июня.

После двухмесячного перерыва, Нацбанк начал вмешиваться в рынок и выкупать валюту. В период со 2 по 7 июня НБУ выкупил 60 миллионов долларов.

По мнению Юрия Шоломицкого, укрепления гривны из-за привлекательности ОВГЗ противоречит целям НБУ, а потому он будет или снижать учетную ставку (а значит и привлекательность ОВГЗ), или предотвращать чрезмерное укреплению гривни через интервенции.

НБУ может снова покупать валюту на рынке, но скорее всего в традиционных объемах по 20 миллионов долларов в день, чем только будет сдерживать укрепление гривны,

– считают аналитики ICU.

Но даже несмотря на интервенции гривна может усилиться до 27 за доллар еще на этой неделе, убеждены эксперты.

Сезонность

По мнению аналитиков ОТP Банка в настоящее время есть сезонное преобладание предложения валюты, как следствие относительно низкого спроса на валюту со стороны импортеров, хороших объемов продаж со стороны экспортеров, которое было подкреплено благоприятной ситуации с ценами на основных для Украины экспортных рынках.

Каким будет курс по 11 июня

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе продолжит укрепляться по отношению к доллару.

Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться диапазона 27,00 – 27,50 гривны.

гривны. Аналитики ICU ожидают дальнейшего укрепления в направлении 27 гривен за доллар.

за доллар. Аналитики ОТP Банка отмечают, что в целом ситуация для гривны благоприятная и вполне вероятно, что рынок будет пробовать пройти психологические отметки в 27,00 и возможно даже 26,50. На этой неделе курс доллара будет в пределах 26,90 – 27,60.

Что грозит гривны

Отдельно аналитики ОТP Банка выделяют следующие угрозы для гривны в 2021 году:

выплата дивидендов иностранными компаниями;

сезонный рост объемов импорта;

негативный новостной фон, как, например, провал в переговорах с МВФ.

Но стоит также учесть, что сохраняется положительная конъюнктура на основных для Украины экспортных рынках, ожидается неплохой урожай и к тому же в этом году запускается рынок земли, что в какой-то степени может компенсировать все перечисленные "девальвационные факторы",

– заверили аналитики ОТP Банка.