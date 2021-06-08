Упадет ли доллар ниже 27 гривен: прогноз курса валют на неделю

Аналитики, опрошенные 24 каналом, ожидают, что на этой неделе, 8 – 11 июня, гривна может укрепиться относительно американского доллара еще больше. Каким будет курс и что на него будет влиять, читайте на Экономика 24.
На прошлой неделе украинская гривна укрепилась более чем на 1% и 8 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,19 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:
- привлекательность украинских облигаций;
- сезонность, когда спрос на иностранную валюту низкий;
- период уплаты квартальных налогов;
- высокие цены на мировых рынках. что принесло дополнительные поступления импортерам.
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Что будет влиять на доллар на этой неделе
Аукцион по ОВГЗ
Все опрошенные 24 каналом эксперты соглашаются, что основным фактором, который будет влиять на гривну в ближайшее время будет аукцион по ОВГЗ. Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, отмечает, что привлекательность украинских облигаций помогает укреплению гривны, а это способствует снижению инфляции.
Вполне возможно дальнейшее укрепление в направлении 27 гривен за доллар. И этот уровень может быть достигнут уже на этой неделе, если нерезиденты заинтересуются новыми пятилетними облигациями,
– убеждены аналитики ICU.
Интервенции НБУ
После двухмесячного перерыва, Нацбанк начал вмешиваться в рынок и выкупать валюту. В период со 2 по 7 июня НБУ выкупил 60 миллионов долларов.
По мнению Юрия Шоломицкого, укрепления гривны из-за привлекательности ОВГЗ противоречит целям НБУ, а потому он будет или снижать учетную ставку (а значит и привлекательность ОВГЗ), или предотвращать чрезмерное укреплению гривни через интервенции.
НБУ может снова покупать валюту на рынке, но скорее всего в традиционных объемах по 20 миллионов долларов в день, чем только будет сдерживать укрепление гривны,
– считают аналитики ICU.
Но даже несмотря на интервенции гривна может усилиться до 27 за доллар еще на этой неделе, убеждены эксперты.
Сезонность
По мнению аналитиков ОТP Банка в настоящее время есть сезонное преобладание предложения валюты, как следствие относительно низкого спроса на валюту со стороны импортеров, хороших объемов продаж со стороны экспортеров, которое было подкреплено благоприятной ситуации с ценами на основных для Украины экспортных рынках.
Каким будет курс по 11 июня
Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе продолжит укрепляться по отношению к доллару.
- Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться диапазона 27,00 – 27,50 гривны.
- Аналитики ICU ожидают дальнейшего укрепления в направлении 27 гривен за доллар.
- Аналитики ОТP Банка отмечают, что в целом ситуация для гривны благоприятная и вполне вероятно, что рынок будет пробовать пройти психологические отметки в 27,00 и возможно даже 26,50. На этой неделе курс доллара будет в пределах 26,90 – 27,60.
Что грозит гривны
Отдельно аналитики ОТP Банка выделяют следующие угрозы для гривны в 2021 году:
- выплата дивидендов иностранными компаниями;
- сезонный рост объемов импорта;
- негативный новостной фон, как, например, провал в переговорах с МВФ.
Но стоит также учесть, что сохраняется положительная конъюнктура на основных для Украины экспортных рынках, ожидается неплохой урожай и к тому же в этом году запускается рынок земли, что в какой-то степени может компенсировать все перечисленные "девальвационные факторы",
– заверили аналитики ОТP Банка.