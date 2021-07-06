С начала июля украинская гривна обесценилась на 0,22% и 6 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,29 гривны за доллар. Среди причин:

Повышенный спрос на валюту среди компаний, которые выплачивали дивиденды.

Закупки вакцины.

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Аукцион по ОВГЗ

На аукционе ОВГЗ 29 июня Минфин привлек всего 2,5 миллиарда гривен. Для сравнения – неделей ранее удалось привлечь 11,28 миллиарда гривен.

Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, считает, что рост рисков инфляции и цен на энергоносители снижают привлекательность украинских ОВГЗ для нерезидентов. Отметим, что очередной аукцион ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 6 июля.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.

Интервенции НБУ

В июне НБУ активно вмешивался на рынок, чтобы сдержать резкое укрепление украинской гривни. Однако уже вторую неделю подряд НБУ вмешивается, чтобы утолить валютные колебания.

Регулятор пока не меняет тактики и стратегии и продолжает выходить на межбанковский валютный рынок с целью погасить сильные колебания,

– отметили аналитики ОТП Банка.

Отставка топ-менеджеров НБУ

В течение последних нескольких дней об увольнении со своих должностей сообщили 3 руководители департаментов НБУ.

директор департамента лицензирования Александр Бевз;

глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

В НБУ отметили , что эти решения являются личным свободным выбором. В то же время эти решения могут повлиять на валютный рынок, о чем 24 каналу рассказали аналитики ОТП Банка. По их мнению, в теории это должно отпугнуть международных инвесторов – поэтому гривна бы упала. Но пока следствием является не более чем простое "беспокойство", а гривна падает по другим причинам.

В любом случае это негативный сигнал для рынка. Возможно, мы его почувствуем позже,

– резюмируют аналитики.

Каким будет курс в начале июля

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна будет довольно стабильной и останется на своем уровне.