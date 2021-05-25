На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 0,5% до 27,43 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

отсутствие интервенций НБУ;

уплату квартальных налогов, из-за чего предложение валюты возросло.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

Налоги

Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, называет возмещение НДС одним из основных факторов, которые будут влиять на курс на этой неделе. Из-за этого в середине недели будет определенная волатильность.

Аналитики ICU считают, что уплата налогов к возмещению НДС укрепит гривну.

На этой неделе пройдут платежи в бюджет по ежемесячным налогами, что тоже потребует продажи валюты экспортерами, чтобы оплатить налоги до получения возмещения НДС, которое традиционно пройдет в последние дни месяца,

– комментируют аналитики ICU.

Однако как только завершится период уплаты налогов, гривна ослабнет, считают аналитики ОТП Банка .

Аукцион по ОВГЗ

Вторым фактором эксперты называют аукцион по ОВГЗ. В частности, по словам аналитиков ICU, "без погашений ОВГЗ нерезиденты могут продавать больше валюты перед аукционом". А это еще один фактор для крепкой гривны.

Как аукцион ОВГЗ влияет на гривну Спрос иностранных инвесторов на облигации внутригосударственного займа (ОВГЗ) был основной причиной укрепления гривни в первой половине 2021 года ​– до момента подведения Россией войск к границе с Украиной. Тогда инвестиции сократились на 300 миллионов долларов.



Теперь, когда угроза миновала, инвесторы медленно восстанавливают доверие к украинским активам и это может быть причиной для укрепления национальной валюты. На прошлой неделе Минфин привлек более 14 миллиардов гривен. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 25 мая.

Интервенции Нацбанка

Еще одним важным фактором, который будет влиять на гривну на этой неделе, будут интервенции НБУ. Аналитики ICU отметили, что невмешательство НБУ сейчас дает гривны пространство для укрепления.

В общем НБУ уже семь недель не проводил интервенций на валютном рынке, и с преимуществом предложения валюты от экспортеров и нерезидентов, гривна усилилась за неделю на 0,5%,

​– пояснили специалисты.

Медленное обесценение доллара

На курс гривны относительно доллара будут влиять и внешние факторы. В частности, Юрий Шоломицкий выделяет медленное обесценение доллара на внешних рынках. За последнюю неделю индекс доллара упал на 0,29%, по данным Investing.com .

Курс гривны остается постоянным по отношению к евро, соответственно, недавнее укрепление к доллару происходит в определенной степени и в результате изменения курса евро-доллар,

​– объясняет Юрий Шоломицкий.

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Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе незначительно укрепится.