На прошлой неделе украинская гривна ослабла на 0,3% до 27,51 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

выплаты НДС бизнесу, что привело к повышенному спросу на валюту;

завершения крупных налоговых платежей, что ранее укрепляли гривну;

уменьшение потребности в гривневой ликвидности среди нерезидентов, которые вкладываются в ОВГЗ.

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Что будет влиять на доллар на этой неделе

Аукцион по ОВГЗ

Аналитики ICU утверждают, что международные инвесторы стали более благосклонны к Украине, что положительно влиять на гривну.

Основное влияние на обменный курс будет создавать первичное размещение ОВГЗ, поскольку по данным Минфина, нерезиденты проявляют высокую заинтересованность в украинских долговых бумагах,

– убежден Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Правда, эксперт называет это временным фактором. По словам Шоломицкого, на этой неделе возможные колебания и к обесцениванию после укрепления.

Как аукцион ОВГЗ влияет на гривну После весеннего затишья на рынке ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа), инвесторы медленно восстанавливают доверие к украинским активам и это может быть причиной для укрепления национальной валюты. За последние 2 недели Минфин привлек около 20 миллиардов гривен. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 1 июня.

Внешняя торговля

Аналитики ICU отмечают сохранение привлекательных условий внешней торговли, из-за чего предложение валюты на рынке в июне будет высоким.

А вот спрос может частично сократиться из-за снижения покупки импортной техники и ограниченное расходования украинцами средств на зарубежный туризм и отдых,

– добавляют специалисты.

Начало месяца

Аналитики ОТП Банка объясняют, что на этой неделе доллар может незначительно вырасти из-за того, что это начало недели. Также на гривну будет давить возможное начало покупок валюты под дивиденды.

Каким будет курс до 4 июня

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе может несколько ослабнуть, но впоследствии укрепит свои позиции по отношению к доллару.