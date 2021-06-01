На прошлой неделе украинская гривна ослабла на 0,3% до 27,51 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:
- выплаты НДС бизнесу, что привело к повышенному спросу на валюту;
- завершения крупных налоговых платежей, что ранее укрепляли гривну;
- уменьшение потребности в гривневой ликвидности среди нерезидентов, которые вкладываются в ОВГЗ.
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Что будет влиять на доллар на этой неделе
Аукцион по ОВГЗ
Аналитики ICU утверждают, что международные инвесторы стали более благосклонны к Украине, что положительно влиять на гривну.
Основное влияние на обменный курс будет создавать первичное размещение ОВГЗ, поскольку по данным Минфина, нерезиденты проявляют высокую заинтересованность в украинских долговых бумагах,
– убежден Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.
Правда, эксперт называет это временным фактором. По словам Шоломицкого, на этой неделе возможные колебания и к обесцениванию после укрепления.
Как аукцион ОВГЗ влияет на гривнуПосле весеннего затишья на рынке ОВГЗ (облигации внутригосударственного займа), инвесторы медленно восстанавливают доверие к украинским активам и это может быть причиной для укрепления национальной валюты. За последние 2 недели Минфин привлек около 20 миллиардов гривен. Следующий аукцион по ОВГЗ Министерство финансов проведет во вторник, 1 июня.
Внешняя торговля
Аналитики ICU отмечают сохранение привлекательных условий внешней торговли, из-за чего предложение валюты на рынке в июне будет высоким.
А вот спрос может частично сократиться из-за снижения покупки импортной техники и ограниченное расходования украинцами средств на зарубежный туризм и отдых,
– добавляют специалисты.
Начало месяца
Аналитики ОТП Банка объясняют, что на этой неделе доллар может незначительно вырасти из-за того, что это начало недели. Также на гривну будет давить возможное начало покупок валюты под дивиденды.
Каким будет курс до 4 июня
Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе может несколько ослабнуть, но впоследствии укрепит свои позиции по отношению к доллару.
- Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться диапазона 27,30 – 27,60 гривны.
- Аналитики ICU ожидают, что после кратковременной коррекции в конце мая гривна продолжит постепенное усиление в сторону 27 гривен за доллар в июне
- Аналитики ОТП Банка ожидают, что гривна будет держаться на уровне 27,40 – 27,60 за доллар.