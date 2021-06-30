На прошлой неделе украинская гривна обесценилась на 0,22% и 30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,18 гривны за доллар. Среди причин:

Низкая активность нерезидентов на аукционе ОВГЗ.

Повышенный спрос на валюту среди компаний, которые выплачивали дивиденды.

Спекуляции на валютных рынках.

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Рынок не ожидал такой сильной волатильности после сильного укрепления гривны. Причиной этого стали покупка валюты под дивиденды компаний / банков нерезидентов, а спекулятивные игроки раньше продавали на ожиданиях укрепления гривны. Поэтому рынок был перепродан (овершорт), поэтому и начались сильные колебания в пользу доллара США,

– пояснили 24 каналу аналитики ОТП Банка.

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Аукцион по ОВГЗ

На аукционе ОВГЗ 29 июня Минфин привлек всего 2,5 миллиарда гривен. Для сравнения – на прошлой неделе удалось привлечь 11,28 миллиарда гривен. Это не способствовало тому, что гривна в этом месяце укреплялась.

Как аукцион ОВГЗ влияет на курс Нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.

Интервенции НБУ

В июне НБУ начал активно вмешиваться в рынок, сначала чтобы сдержать резкое укрепление гривны, а на прошлой неделе – чтобы сдержать колебания курса в разные стороны и не допустить панику как при укреплении, так и при ослаблении национальной валюты, пояснили аналитики ОТП Банка.

Особенно активным НБУ был в четверг, 24 июня, когда Нацбанк продал 70 миллионов долларов.

Всего в четверг объем покупки валюты клиентами банков вырос до 434 миллионов долларов, что является самым большим объемом с начала мая. Мало того, покупка клиентами банков валюты была на 112 миллионов долларов больше чем продажа, что является наибольшей разницей с начала года,

– отметили аналитики ICU.

Налоги

Уплате налогов обычно предполагает, что компании, особенно экспортеры продают валюту и покупают гривну. Это в свою очередь ее укрепляет.

Состоятся традиционные для конца месяца уплаты ежемесячных налогов и выплаты заработной платы. Поэтому мы ожидаем, что без избыточного спроса на валюту для дивидендов, предложения валюты будет достаточно для возвращения курса к укреплению в направлении 27 гривен за доллар,

– пояснили аналитики ICU.

Внешние факторы

Важно, что на курс гривны относительно доллара влияют и внешние факторы. Именно это и было причиной укрепления доллара в середине июня. Теперь Юрий Шоломицкий , руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, считает, что внешние факторы сыграют в пользу украинской гривны.

Вспомогательную роль в укреплении гривни также играет небольшой откат укрепления доллара к мировым валютам,

– рассказал эксперт.

Заметим, что за последний месяц индекс доллара вырос на 2,43%, по данным Market Watch .

Индекс доллара США Это индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Каким будет курс в начале июля

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна может незначительно укрепиться относительно доллара.