На прошлой неделе украинская гривна обесценилась на 0,22% и 30 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,18 гривны за доллар. Среди причин:
- Низкая активность нерезидентов на аукционе ОВГЗ.
- Повышенный спрос на валюту среди компаний, которые выплачивали дивиденды.
- Спекуляции на валютных рынках.
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Рынок не ожидал такой сильной волатильности после сильного укрепления гривны. Причиной этого стали покупка валюты под дивиденды компаний / банков нерезидентов, а спекулятивные игроки раньше продавали на ожиданиях укрепления гривны. Поэтому рынок был перепродан (овершорт), поэтому и начались сильные колебания в пользу доллара США,
– пояснили 24 каналу аналитики ОТП Банка.
Что будет влиять на доллар на этой неделе
Аукцион по ОВГЗ
На аукционе ОВГЗ 29 июня Минфин привлек всего 2,5 миллиарда гривен. Для сравнения – на прошлой неделе удалось привлечь 11,28 миллиарда гривен. Это не способствовало тому, что гривна в этом месяце укреплялась.
Как аукцион ОВГЗ влияет на курсНерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продают иностранную валюту на рынке и таким образом укрепляют украинскую гривну. Ведь спрос на нее растет.
Интервенции НБУ
В июне НБУ начал активно вмешиваться в рынок, сначала чтобы сдержать резкое укрепление гривны, а на прошлой неделе – чтобы сдержать колебания курса в разные стороны и не допустить панику как при укреплении, так и при ослаблении национальной валюты, пояснили аналитики ОТП Банка.
Особенно активным НБУ был в четверг, 24 июня, когда Нацбанк продал 70 миллионов долларов.
Всего в четверг объем покупки валюты клиентами банков вырос до 434 миллионов долларов, что является самым большим объемом с начала мая. Мало того, покупка клиентами банков валюты была на 112 миллионов долларов больше чем продажа, что является наибольшей разницей с начала года,
– отметили аналитики ICU.
Налоги
Уплате налогов обычно предполагает, что компании, особенно экспортеры продают валюту и покупают гривну. Это в свою очередь ее укрепляет.
Состоятся традиционные для конца месяца уплаты ежемесячных налогов и выплаты заработной платы. Поэтому мы ожидаем, что без избыточного спроса на валюту для дивидендов, предложения валюты будет достаточно для возвращения курса к укреплению в направлении 27 гривен за доллар,
– пояснили аналитики ICU.
Внешние факторы
Важно, что на курс гривны относительно доллара влияют и внешние факторы. Именно это и было причиной укрепления доллара в середине июня. Теперь Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, считает, что внешние факторы сыграют в пользу украинской гривны.
Вспомогательную роль в укреплении гривни также играет небольшой откат укрепления доллара к мировым валютам,
– рассказал эксперт.
Заметим, что за последний месяц индекс доллара вырос на 2,43%, по данным Market Watch.
Индекс доллара СШАЭто индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Каким будет курс в начале июля
Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна может незначительно укрепиться относительно доллара.
- Аналитики ICU ожидают, что в начале июля украинская гривна будет близка к 27 за доллар.
- Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться диапазона 27,05 – 27,55 гривны до 2 июля.
- Аналитики ОТП Банка ожидают, что гривна в период до 2 июля будет торговаться на уровне 27,10 – 27,40. Но остаются оптимистично настроены, что гривна будет двигаться в направлении 27 или даже 26,90 за доллар.