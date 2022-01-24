Торги на межбанке 24 января

24 января 2022 года торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5800 – 28,6000 гривны за доллар, евро 32,2925 – 32,3122 гривны за евро, российский рубль 0,3608 – 0,3612 гривен.

Читайте Сколько стоят доллар и евро: курс валют на 24 января

Торги на межбанке 24 января 2022 года / Скриншот "РБК-Украина" Торги на межбанке на прошлой неделе На минувшей неделе (21 января 2022 года) торги на межбанке по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2150 – 28,2350 гривны за доллар, евро 32,0212 – 32,0439 гривны за евро, российский рубль 0,3666 – 0,3664 гривны за рубль

Что такое межбанк Межбанк (Международный валютный рынок) – система безналичных торгов иностранной валюты в Украине. Торговаться на нем могут только украинские банки, а регулятором выступает Нацбанк. Работает он только в рабочие банковские дни, а торги проходят с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг, а в пятницу – до 16:00.

Курс гривны к доллару, который установил НБУ

24 января НБУ оставил официальный курс доллара на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 28,31 гривны.

На 25 января регулятор установил курс на уровне 28,37 гривны за доллар (на 6 копеек больше).