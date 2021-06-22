Доллар неожиданно растет: что будет с гривной на этой неделе

Аналитики, опрошенные 24 каналом, ожидают, что на этой неделе, 22 – 25 июня, гривна не будет укрепляться относительно американского доллара, как это прогнозировали ранее. Каким будет курс и что на него будет влиять, читайте на Экономика 24.

На прошлой неделе украинская гривна обесценилась и 22 июня НБУ установил официальный курс на уровне 27,19 гривны за доллар. Среди причин:

НБУ оставил учетную ставку без изменений вопреки ожиданиям ее повышения.

Аукцион ОВГЗ привлек меньше нерезидентов, чем в предыдущие недели.

Интересно Действительно ли в Украине можно взять беспроцентный кредит на авто

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Аукцион по ОВГЗ

Аукцион ОВГЗ был основной причиной укрепления гривни в первой половине июня. Ведь нерезиденты для того, чтобы инвестировать в гривневые ОВГЗ, продавали валюту на рынке и таким образом укрепляли гривну.

Однако на последнем аукционе 15 июня Минфин привлек 7,97 миллиарда гривен: для сравнения неделей ранее сумма достигала 19 миллиардов гривен.

Участники рынка ожидали повторения сценария прошлой недели и, после объявления результатов аукциона, участники рынка кинулись откупать открытые ранее короткие спекулятивные валютные позиции,

– объясняют падение гривны аналитики ОТП Банка.

Следующий аукцион Министерство финансов проведет во вторник, 22 июня. Аналитики добавляют, что привлекательность ОВГЗ для иностранцев все еще высока.

Интервенции НБУ

В июне НБУ начал активно вмешиваться в рынок, чтобы сдержать резкое укрепление гривны. И теперь аналитики сомневаются, что гривна будет двигаться в направлении 26,50 за доллар, как ожидали этого раньше.

Курс 26,50 был в пределах досягаемости, но благодаря участию НБУ в торгах – гривна была "спасена" от слишком резкого укрепления,

– пояснили аналитики ОТП Банка.

Внешние факторы

Важно, что на курс гривны относительно доллара влияют и внешние факторы. Именно это и является причиной укрепления доллара по отношению к гривне на прошлой неделе, считает Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE.

Учитывая прогнозы относительно курса доллара к основным мировым валютам, следует ожидать закрепления гривны на уровне, близком к 27.3,

– прогнозирует Юрий Шоломицкий.

Заметим, что за последние 5 дней индекс доллара вырос на 1,58%, по данным Market Watch. Причем в прошлый четверг он достиг самого высокого уровня с апреля этого года.

Индекс доллара США Это индекс, показывающий отношение доллара к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Учетная ставка

Далеко не последним фактором, повлиявшим на курс гривны на прошлой неделе стало решение НБУ оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,5%. Из-за высокой инфляции, которая уже достигла 9,5% в годовом измерении, аналитики ожидали, что Нацбанк будет ее сдержит, подняв учетную ставку. Но этого не случилось.

Реакция рынка на решение НБУ была соответствующая – рост курса доллара,

– говорят аналитики ОТП Банка.

Каким будет курс до 25 июня

Эксперты сошлись на прогнозе, что гривна на этой неделе уже не будет укрепляться по отношению к доллару.