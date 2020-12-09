В обменных пунктах Украины доллар и евро стоят дешевле, чем в предыдущий день. Так, курс доллара в обменниках 9 декабря на покупку в среднем составляет 28,21 гривны, а на продажу – 28,3. Евро – 34,05 и 34,18 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 9 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,08, а евро – 34,05 гривны. Так, доллар потерял в цене сразу 16 копеек за сутки, а евро подешевело на 21 копейку.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 9 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,1 до 28,45 гривны, а продать – по цене от 28,22 до 28,3 гривны.

Евро в столице можно купить по цене от 34 до 34,11 гривны, а продать – от 34,12 до 34,2 гривны.

Львов

Купить доллар в Львове можно по цене от 28,1 до 28,24 гривны, а продать – от 28,27 до 28,33.

Евро можно приобрести по цене от 33,9 до 34,01 гривны, а продать – от 34,1 до 34,18 гривны.

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Одесса

Купить доллар в Одессе можно от 28,2 до 28,22 гривны, а продать – от 28,27 до 28,34 гривны.

Евро можно приобрести по средней цене 34,05 гривны, а продать – в среднем за 34,2 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 28,10 гривны, а продать – в среднем за 28,3 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34 до 34,05 гривны, а продать – от 34,05 гривны до 34,15 гривны.

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