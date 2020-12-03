В обменных пунктах Украины доллар стоит дешевле, а евро – дороже, чем в предыдущий день. Так, курс доллара в обменниках 3 декабря на покупку в среднем составляет 28,36 гривны, а на продажу – 28,45. Евро – 34,1 и 34,3 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 3 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,44, а евро – 34,32 гривны. Так, доллар за день подешевел на 12 копеек, а евро прибавило в цене 10 копеек.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 3 декабря несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,3 до 28,4 гривны, а продать – по цене от 28,41 до 28,5 гривны.

Евро в столице можно приобрести от 34 до 34,25 гривны, а продать – от 34,2 до 34,4 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,25 до 28,45 гривны, а продать – от 28,43 до 28,5.

Евро можно приобрести по цене от 34,1 до 34,12 гривны, а продать – от 34,25 до 34,27 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 28,35 до 28,36 гривны, а продать – от 28,4 до 28,42 гривны.

Евро можно купить по средней цене 34,12 гривны, а продать – от 34,23 до 34,3 гривны.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене от 28,35 до 28,5 гривны, а продать – от 28,45 до 28,6 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,9 до 34,25 гривны, а продать – от 34,05 до 34,4 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по цене от 28,3 до 28,35 гривны, а продать – от 28,5 до 28,55 гривны.

Евро можно купить по средней цене 34,25 гривны, а продать – от 34,3 гривны до 34,35 гривны.

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