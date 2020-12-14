В обменных пунктах Украины доллар и евро подешевели. Так, курс доллара в обменниках 14 декабря на покупку в среднем достигает 28,05 гривны, а на продажу – 28,13. Евро – 33,8 и 33,95 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

Нацбанк на 14 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,97, а евро – 33,89 гривны. Так, доллар потерял в цене 11 копеек за сутки, а евро – 10 копеек.

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Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 14 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 27,95 до 28,38 гривны, а продать – по цене от 28,08 до 28,15 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 33,8 до 33,9 гривны, а продать – от 33,88 до 34,1 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28 до 28,03 гривны, а продать – от 28,09 до 28,17.

Евро можно приобрести по цене от 33,7 до 33,76 гривны, а продать – от 33,85 до 33,92 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по средней цене 28 гривен, а продать – от 28,08 до 28,09 гривны.

Евро можно приобрести от 33,76 гривны до 33,78, а продать – от 33,88 до 33,9 гривны.

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Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 27,95 гривен, а продать – в среднем за 28,15 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,95 до 33,98 гривен, а продать – от 33,99 до 34 гривен.

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