В обменных пунктах Украины доллар и евро немного потеряли в цене по сравнению с предыдущим днем. Так, курс доллара в обменниках 11 декабря на покупку в среднем составляет 28,15 гривны, а на продажу – 28,22. Евро – 33,9 и 34,05 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 11 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,08, а евро – 33,99 гривны. Так, доллар потерял в цене 4 копейки за сутки, а евро прибавило в цене 4 копейки.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 11 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28 до 28,17 гривны, а продать – по цене от 28,14 до 28,25 гривны.

Евро в столице можно купить по цене от 33,8 до 33,96 гривны, а продать – от 33,95 до 34,1 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,07 до 28,12 гривны, а продать – от 28,18 до 28,28.

Евро можно приобрести по цене от 33,85 до 33,91 гривны, а продать – от 33,98 до 34,08 гривны.

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Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 28,05 до 28,08 гривны, а продать – от 28,15 до 28,17 гривны.

Евро можно купить по средней цене 33,85 гривны, а продать – в среднем за 34 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 28 гривен, а продать – в среднем за 28,2 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,98 до 34 гривен, а продать – от 34 до 34,05 гривны.

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