Каков курс доллара и евро в обменниках Украины 25 ноября
В обменных пунктах Украины иностранная валюта стоит ненамного больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 25 ноября на покупку в среднем достигает 28,4 гривны, а на продажу – 28,47. Евро – 33,68 и 33,77 гривны.
Какой курс заложил Нацбанк
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Нацбанк на 25 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,37, а евро – 33,68 гривны. Заметим, что европейская валюта стоит на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс доллара и евро в обменниках Украины
В украинских обменниках цена валюты 25 ноября несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Киев
- Купить доллар в Киеве в среднем можно по цене 28,41 гривны, а продать – по 28,45.
- Евро в столице можно купить по средней цене 33,7 гривны, а продать – за 33,77.
Львов
- Купить доллар во Львове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,46.
- Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – за 33,76.
Одесса
- Купить доллар в Одессе можно по цене 28,4 гривны, а продать – за 28,46.
- Евро можно приобрести по цене 33,64 гривны, а продать – за 33,76.
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Харьков
- Купить доллар в Харькове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,5.
- Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – за 33,85.
Днепр
- Купить доллар в Днепре можно по цене 28,3 гривны, а продать – по 28,5.
- Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – за 33,79.
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