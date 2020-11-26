В обменных пунктах Украины иностранная валюта стоит ненамного больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 25 ноября на покупку в среднем достигает 28,4 гривны, а на продажу – 28,47. Евро – 33,68 и 33,77 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

Узнайте, каким был курс доллара и евро в обменниках Украины 24 ноября

Нацбанк на 25 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,37, а евро – 33,68 гривны. Заметим, что европейская валюта стоит на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 25 ноября несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве в среднем можно по цене 28,41 гривны, а продать – по 28,45.

Евро в столице можно купить по средней цене 33,7 гривны, а продать – за 33,77.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,46.

Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – за 33,76.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене 28,4 гривны, а продать – за 28,46.

Евро можно приобрести по цене 33,64 гривны, а продать – за 33,76.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,5.

Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – за 33,85.

Днепр