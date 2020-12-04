В обменных пунктах Украины доллар стоит еще дешевле, а евро – еще дороже, чем в предыдущий день. Так, курс доллара в обменниках 4 декабря на покупку в среднем составляет 28,35 гривны, а на продажу – 28,43. Евро – 34,24 и 34,35 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 4 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,3, а евро – 34,4 гривны. Так, доллар за день потерял в цене 14 копеек, а евро подорожало на 8 копеек.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 4 декабря несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,3 до 28,38 гривны, а продать – по цене от 28,38 до 28,48 гривны.

Евро в столице можно купить по цене от 34,1 до 34,32 гривны, а продать – от 34,32 до 34,45 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,3 до 28,33 гривны, а продать – от 28,35 до 28,42.

Евро можно приобрести по цене от 34,2 до 34,26 гривны, а продать – от 34,34 до 34,39 гривны.

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Одесса

Купить доллар в Одессе можно по средней цене 28,3 гривны, а продать – в среднем за 28,38 гривны.

Евро можно купить по средней цене 34,12 гривны, а продать – в среднем за 34,28 гривны.

Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене от 28,35 до 28,5 гривны, а продать – от 28,45 до 28,6 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,9 до 34,3 гривны, а продать – от 34,05 до 34,5 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 28,3 гривны, а продать – в среднем за 28,5 гривны.

Евро можно купить по средней цене 34,25 гривны, а продать – от 34,3 гривны до 34,35 гривны.

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