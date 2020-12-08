В обменных пунктах Украины доллар стоит немного дешевле, чем в предыдущий день, а евро существенно потерял в цене. Так, курс доллара в обменниках 8 декабря на покупку в среднем достигает 28,2 гривны, а на продажу – 28,3. Евро – 34,05 и 34,2 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 8 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,24, а евро – 34,26 гривны. Так, доллар потерял в цене 5 копеек в сутки, а евро подешевел сразу на 13 копеек.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 8 декабря несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,15 до 28,22 гривны, а продать – по цене от 28,22 до 28,33 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 33,9 до 34,07 гривны, а продать – от 34,12 до 34,25 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,12 до 28,17 гривны, а продать – от 28,25 до 28,3.

Евро можно приобрести по цене от 33,9 до 34,03 гривны, а продать – от 34,1 до 34,15 гривны.

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Одесса

Купить доллар в Одессе можно от 28,2 до 28,21 гривны, а продать – от 28,26 до 28,32 гривны.

Евро можно приобрести по средней цене 34,05 гривны, а продать – от 34,2 до 34,3 гривны.

Харьков

Купить доллар в Харькове можно по средней цене 28,2 гривны, а продать – от 28,3 до 28,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34,05 до 34,15 гривны, а продать – от 34,2 до 34,3 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по цене от 28,10 до 28,15 гривны, а продать – от 28,3 до 28,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34 до 34,1 гривны, а продать – от 34,12 гривны до 34,15 гривны.

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