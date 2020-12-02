В обменных пунктах Украины иностранная валюта стоит дороже, чем в предыдущий день. Так, курс доллара в обменниках 2 декабря на покупку в среднем достигает 28,48 гривны, а на продажу – 28,55. Евро – 34,05 и 34,28 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк по состоянию на 2 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,56, а евро – 34,22 гривны. Так, доллар за день подорожал на 6 копеек, а евро – сразу на 7.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 2 декабря отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,45 до 28,5 гривны, а продать – по цене от 28,5 до 28,57 гривны.

Евро в столице можно приобрести от 34,05 до 34,20 гривны, а продать – от 33,87 до 34,05 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,45 до 28,46 гривны, а продать – от 28,53 до 28,58.

Евро можно приобрести по цене от 34,05 до 34,12 гривны, а продать – от 34,25 до 34,3 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 28,45 до 28,48 гривны, а продать – от 28,53 до 28,55 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,9 до 34,05 гривны, а продать – от 34,15 до 34, 25 гривны.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене от 28,45 до 28,55 гривны, а продать – от 28,55 до 28,65 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,4 до 34,15 гривны, а продать – от 34,05 до 34,3 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 28,4 гривны, а продать – в среднем по 28,6 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,2 до 34,25 гривны, а продать – в среднем за 34,3 гривни.

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