Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 16 декабря
В обменных пунктах Украины доллар и евро подешевели. Так, курс доллара в обменниках 16 декабря на покупку в среднем достигает 27,78 гривны, а на продажу – 27,89. Евро – 33,55 и 33,7 гривны.
Какой курс заложил Нацбанк
Нацбанк на 16 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,76, а евро – 33,69 гривны. Так, доллар в цене потерял 11 копеек за сутки, а евро – 20 копеек.
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Курс доллара и евро в обменниках Украины
В украинских обменниках цена валюты 16 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Киев
- Купить доллар в Киеве можно по цене от 27,5 до 28,38 гривны, а продать – по цене от 27,8 до 27,9 гривны.
- Евро в столице можно приобрести по цене от 33,5 до 33,62 гривны, а продать – от 33,64 до 33,8 гривны.
Львов
- Купить доллар во Львове можно по цене от 27,7 до 27,8 гривны, а продать – от 27,83 до 28,87.
- Евро можно приобрести по цене от 33,45 до 33,52 гривны, а продать – от 33,63 до 33,7 гривны.
Одесса
- Купить доллар в Одессе можно по цене от 27,68 до 27,72 гривны, а продать – от 27,78 до 27,9 гривны.
- Евро можно приобрести по средней цене 33,5 гривны, а продать – в среднем по 33,7 гривны.
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Днепр
- Купить доллар в Днепре можно по средней цене 27,75 гривны, а продать – в среднем по 27,95 гривны.
- Евро можно приобрести по средней цене 33,65 гривны, а продать – в среднем по 33,7 гривны.
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