В обменных пунктах Украины доллар и евро подешевели. Так, курс доллара в обменниках 11 января на покупку в среднем достигает 27,24 гривны, а на продажу – 28,41. Евро – 34,4 и 34,57 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

Нацбанк на 11 января установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,28, а евро – 34,91 гривны. Так, доллар потерял в цене 12 копеек за сутки, а евро прибавил в цене 6 копеек.

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Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 11 января традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,2 до 28,4 гривны, а продать – по цене от 28,37 до 28,49 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 34,25 до 34,42 гривны, а продать – от 34,46 до 34,65 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,3 до 28,35 гривны, а продать – от 28,39 до 28,5.

Евро можно приобрести по цене от 34,25 до 34,4 гривны, а продать – от 34,51 до 34,55 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 28,15 до 28,3 гривны, а продать – от 28,34 до 28,35 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34,25 до 34,3 гривны, а продать – от 34,45 до 34,5 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по цене от 28,25 до 28,3 гривны, а продать – от 28,45 до 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34,4 до 34,6 гривны, а продать – от 34,5 до 34,68 гривны.

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