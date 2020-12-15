В обменных пунктах Украины доллар вырос, а евро подешевело. Так, курс доллара в обменниках 15 декабря на покупку в среднем достигает 27,8 гривны, а на продажу – 27,97. Евро – 33,65 и 33,8 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

Нацбанк на 15 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,87, а евро – 33,89 гривны. Так, доллар потерял в цене 10 копеек за сутки, а евро не изменило позиций.

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Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 15 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 27,7 до 27,85 гривны, а продать – по цене от 27,86 до 27,95 гривны.

Евро в столице можно купить по цене от 33,54 до 33,75 гривны, а продать – от 33,7 до 33,9 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 27,75 до 27,81 гривны, а продать – от 27,88 до 28,05.

Евро можно приобрести по цене от 33,5 до 33,63 гривны, а продать – от 33,69 до 33,75 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене от 27,75 до 27,8 гривны, а продать – от 27,85 до 27,88 гривны.

Евро можно купить по средней цене 33,5 гривны, а продать – от 33,7 до 33,74 гривны.

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Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 27,8 гривны, а продать – в среднем за 28 гривен.

Евро можно приобрести по цене от 33,7 до 33,75 гривны, а продать – от 33,75 до 33,8 гривны.

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