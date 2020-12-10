В обменных пунктах Украины доллар и евро подешевели по сравнению с предыдущим днем. Так, курс доллара в обменниках 10 декабря на покупку в среднем достигает 28,17 гривны, а на продажу – 28,25. Евро – 33,96 и 34,05 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 10 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,4, а евро – 33,96 гривны. Так, доллар потерял в цене 4 копейки за сутки, а евро подешевел на 9 копеек.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 10 декабря традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 27,9 до 28,17 гривны, а продать – по цене от 28,19 до 28,23 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 33,8 до 33,95 гривны, а продать – от 33,97 до 34,19 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,15 до 28,21 гривны, а продать – от 28,24 до 28,3.

Евро можно приобрести по цене от 33,8 до 33,93 гривны, а продать – от 34 до 34,05 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе в среднем можно от 28,2 гривны, а продать – от 28,24 до 28,27 гривны.

Евро можно приобрести по средней цене 33,95 гривны, а продать – в среднем за 34,05 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре можно по средней цене 28,10 гривны, а продать – в среднем за 28,3 гривны.

Евро можно приобрести по средней цене 34 гривны, а продать – от 34,05 гривны до 34,10 гривны.

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