В обменных пунктах Украины доллар стоит немного дешевле, чем до выходных, а евро почти не изменил позиций. Так, курс доллара в обменниках 7 декабря на покупку в среднем достигает 28,36 гривны, а на продажу – 28,42. Евро – 34,25 и 34,35 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 4 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,29, а евро – 34,39 гривны. Так, и доллар, и евро за выходные потеряли в цене всего по 1 копейке.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 7 декабря несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,3 до 28,45 гривны, а продать – по цене от 28,39 до 28,45 гривны.

Евро в столице можно приобрести по цене от 34,2 до 34,32 гривны, а продать – от 34,32 до 34,44 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,3 до 28,38 гривны, а продать – от 28,4 до 28,42.

Евро можно приобрести по цене от 34,2 до 34,25 гривны, а продать – от 34,28 до 34,39 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно от 28,35 до 28,36 гривны, а продать – от 28,39 до 28,42 гривны.

Евро можно приобрести от 34,25 до 34,3 гривны, а продать – от за 34,33 до 34,4 гривны.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене от 28,35 до 28,4 гривны, а продать – от 28,45 до 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по средней цене 34,25 гривны, а продать – от 34,4 до 34,5 гривны.

Днепр

Купить доллар в Днепре в среднем можно за 28,3 гривни, а продать – в среднем за 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 34,25 до 34,3 гривны, а продать – от 34,3 гривны до 34,35 гривны.

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