В обменных пунктах Украины иностранная валюта стоит иногда дешевле, если сравнивать с установленным Нацбанком курсом. Так, курс доллара в обменниках 1 декабря на покупку в среднем достигает 28,46 гривны, а на продажу – 28,51. Евро – 33,9 и 34 гривны.

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Нацбанк на 1 декабря установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,5, а евро – 34,15 гривны. Так, доллар за день подорожал на 3 копейки, а евро – сразу на 19.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 1 декабря отличается от той, которую официально заложил НБУ, и является иногда даже меньше. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве можно по цене от 28,38 до 28,48 гривны, а продать – по цене от 28,49 до 28,56 гривны.

Евро в столице можно приобрести от 33,65 до 33,95 гривны, а продать – от 33,87 до 34,05 гривны.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене от 28,35 до 28,48 гривны, а продать – от 28,49 до 28,54.

Евро можно приобрести по цене от 33,78 до 33,91 гривны, а продать – от 33,92 до 33,98 гривны.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по средней цене 28,42 гривны, а продать – от 28,46 до 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,75 до 33,88 гривны, а продать – от 33,92 до 33, 95 гривны.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене от 28,45 до 28,5 гривны, а продать – от 28,55 до 28,6 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 33,4 до 33,9 гривны, а продать – от 34 до 34,1 гривны.

Днепр