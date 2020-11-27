В обменных пунктах Украины иностранная валюта подорожала по сравнению с предыдущим днем. Курс доллара в обменниках 27 ноября на покупку в среднем достигает 28,42 гривны, а на продажу – 28,48. Евро – 33,73 и 33,83 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк

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Нацбанк на 27 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,44, а евро – 33,85 гривны. Так, доллар за день подорожал на 6 копеек, а евро – на 7. Заметим, что такой курс от НБУ будет действовать до понедельника, 30 ноября.

Курс доллара и евро в обменниках Украины

В украинских обменниках цена валюты 27 ноября традиционно отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Киев

Купить доллар в Киеве в среднем можно по цене 28,43 гривны, а продать – по 28,47.

Евро в столице можно приобрести по средней цене 33,73 гривны, а продать – по 33,8.

Львов

Купить доллар во Львове можно по цене 28,42 гривны, а продать – по 28,46.

Евро можно приобрести по цене 33,75 гривны, а продать – по 33,82.

Одесса

Купить доллар в Одессе можно по цене 28,42 гривны, а продать – по 28,48.

Евро можно приобрести по цене 33,7 гривны, а продать – по 33,83.

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Харьков

Купить доллар в Харькове можно по цене 28,45 гривны, а продать – по 28,55.

Евро можно приобрести по цене 33,75 гривны, а продать – по 33,9.

Днепр