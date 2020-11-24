В обменных пунктах Украины валюта стоит несущественно больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 24 ноября на покупку в среднем составляет 28,36 гривны, а на продажу – 28,41. Евро – 33,5 и 33,58 гривны.

Какой курс заложил Нацбанк Узнайте Повлияет ли повторный локдаун на курс гривны: ответ Фурсы Нацбанк на 24 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,37, а евро – 33,76 гривны. Курс доллара и евро в обменниках Украины В украинских обменниках цена валюты 24 ноября несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Киев Купить доллар в Киеве в среднем можно по цене 28,36 гривны, а продать – за 28,39.

Евро в столице можно приобрести по средней цене 33,5 гривны, а продать – по 33,58. Львов Купить доллар во Львове можно по цене 28,37 гривны, а продать – по 28,41.

Евро можно приобрести по цене 33,51 гривны, а продать – за 33,56. Одесса Купить доллар в Одессе можно по цене 26,36 гривны, а продать – за 28,4.

Евро можно приобрести по цене 33,46 гривны, а продать – за 33,56. Харьков Купить доллар в Харькове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,5.

Евро можно приобрести по цене 33,5 гривны, а продать – за 33,65. Днепр Купить доллар в Днепре можно по цене 28,3 гривны, а продать – по 28,5.

Евро можно приобрести по цене 33,55 гривны, а продать – за 33,63.