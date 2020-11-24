Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 24 ноября
В обменных пунктах Украины валюта стоит несущественно больше, чем в Нацбанке. Курс доллара в обменниках 24 ноября на покупку в среднем составляет 28,36 гривны, а на продажу – 28,41. Евро – 33,5 и 33,58 гривны.
Какой курс заложил Нацбанк
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Нацбанк на 24 ноября установил официальный курс гривны к доллару на уровне 28,37, а евро – 33,76 гривны.
Курс доллара и евро в обменниках Украины
В украинских обменниках цена валюты 24 ноября несколько отличается от той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Киев
- Купить доллар в Киеве в среднем можно по цене 28,36 гривны, а продать – за 28,39.
- Евро в столице можно приобрести по средней цене 33,5 гривны, а продать – по 33,58.
Львов
- Купить доллар во Львове можно по цене 28,37 гривны, а продать – по 28,41.
- Евро можно приобрести по цене 33,51 гривны, а продать – за 33,56.
Одесса
- Купить доллар в Одессе можно по цене 26,36 гривны, а продать – за 28,4.
- Евро можно приобрести по цене 33,46 гривны, а продать – за 33,56.
Харьков
- Купить доллар в Харькове можно по цене 28,4 гривны, а продать – по 28,5.
- Евро можно приобрести по цене 33,5 гривны, а продать – за 33,65.
Днепр
- Купить доллар в Днепре можно по цене 28,3 гривны, а продать – по 28,5.
- Евро можно приобрести по цене 33,55 гривны, а продать – за 33,63.
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