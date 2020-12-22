В начале 2021 года возможны колебания курса украинской гривны, однако они будут несущественными. Такая тенденция наблюдается в течение 4 лет на валютном рынке Украины.

Может быть как удешевление, так подорожание доллара. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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По его словам, в политике Национального банка на валютном рынке ничего не изменилось. Валютная курсовая политика, которую они утвердили в 2016 году, успешно функционирует уже более 4 лет.

В отдельные периоды гривна либо ослабляется, либо усиливается,

– сказал Василий Фурман.

Он отметил, что недавнее усиление курса украинской гривны было вызвано определенными ситуативными факторами. Например, были большие продажи иностранной валюты резидентами, которые заходили с долларами и покупали украинскую облигацию внутреннего государственного займа. Также сейчас конец 2020 года, поэтому идут значительные бюджетные расходы.

К чему готовиться в 2021

Фурман пояснил: "Если быть откровенным, Нацбанк не дает прогнозов и это правильная политика всех центральных банков, которые проводят политику плавающего курса обмена. С другой стороны надо смотреть на прогноз роста нашей экономики. Кабмин дает прогноз на более чем 4%. Нацбанк также дает такой прогноз, инфляция в пределах 5–6,5% , то есть не будет существенной. Цены на украинский экспорт и бюджет являются сбалансированными. Это говорит о том, что колебания гривны будут несущественными".

Больше о курсе доллара на 2021 год смотрите в видео:

Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала