Нацбанк дал прогноз курса доллара на начало 2021 года
В начале 2021 года возможны колебания курса украинской гривны, однако они будут несущественными. Такая тенденция наблюдается в течение 4 лет на валютном рынке Украины.
Может быть как удешевление, так подорожание доллара. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.
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По его словам, в политике Национального банка на валютном рынке ничего не изменилось. Валютная курсовая политика, которую они утвердили в 2016 году, успешно функционирует уже более 4 лет.
В отдельные периоды гривна либо ослабляется, либо усиливается,
– сказал Василий Фурман.
Он отметил, что недавнее усиление курса украинской гривны было вызвано определенными ситуативными факторами. Например, были большие продажи иностранной валюты резидентами, которые заходили с долларами и покупали украинскую облигацию внутреннего государственного займа. Также сейчас конец 2020 года, поэтому идут значительные бюджетные расходы.
К чему готовиться в 2021
Фурман пояснил: "Если быть откровенным, Нацбанк не дает прогнозов и это правильная политика всех центральных банков, которые проводят политику плавающего курса обмена. С другой стороны надо смотреть на прогноз роста нашей экономики. Кабмин дает прогноз на более чем 4%. Нацбанк также дает такой прогноз, инфляция в пределах 5–6,5% , то есть не будет существенной. Цены на украинский экспорт и бюджет являются сбалансированными. Это говорит о том, что колебания гривны будут несущественными".
Больше о курсе доллара на 2021 год смотрите в видео:
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала
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