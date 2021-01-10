Цены на куриные яйца в Украине могут вырасти еще больше в январе. За 10 штук популярного продукта украинцы должны будут заплатить 40 гривен.

Причиной повышения цен на яйца является значительное подорожание кормов для птиц. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Сахар и мука в Украине скоро подорожают, – эксперт

Она отметила, что производители кормов для птицы подверглись воздействию нестабильности рынка сырья. То есть значительно выросли цены на:

зерно пшеницы;

зерно кукурузы;

сою;

жмых.

Это и привело к росту и себестоимости полученной продукции.

Эксперт рассказала, что раньше цена составляла 14 гривен за десяток яиц по себестоимости. То сегодня она уже увеличилась до 22 гривен.

Соответственно, мы видели цену до 30 гривен, а сейчас уже наблюдаем 34 – 36 гривен на полках в магазинах,

– пояснила Ярина Бойко.

По ее словам, рост продолжится и в январе 2021 года. Ведь сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне.

"Скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", – подытожила она.

Обратите внимание! В Украине с декабря 2020 года начала подниматься цена на куриные яйца. Сейчас десяток яиц продают в различных торговых точках уже по 30 гривен. Кроме этого, по данным Госстата, производство яиц в период с января по ноябрь 2020 снизилось на 2,2%.