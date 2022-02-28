Кулеба призывает прекратить любой бизнес с Россией
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел призвал весь мир разорвать все деловые связи с Россией. Многие компании уже это сделали.
Поддержание любых отношений с Россией, в том числе деловых, сейчас – это поддержание и финансирование войны.
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Разорвать все деловые связи с Россией. Все. Ведение бизнеса в Россию сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века, по имени Владимир Путина,
– написал Кулеба.
Напомним, британская нефтегазовая компания BP решила продать свою долю в российской компании "Роснефть". В ее собственности – 19,75% акций. Теперь компания рассматривает возможность помочь Украине.
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