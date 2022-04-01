Кулеба после разговора с Блинкеном пообещал России еще больше ударов по экономике

Украина продолжает убеждать международных партнеров давить на Россию всеми способами. В частности, экономическое давление на страну-агрессора усилится.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшие шаги, которые помогут Украине противостоять России.

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Поговорил с Блинкеном о шагах по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжить эффективный отпор последующим российским атакам,

– написал Кулеба.

Министр поблагодарил США за поддержку, которую Украина уже получила от своего западного партнера. А также пообещал, что Россия в ближайшее время почувствует новые удары по экономике, финансовой системе и торговле.

В России уже начались серьезные экономические проблемы

Около 500 мировых брендов покинули российский рынок, лишив россиян товаров / услуг и рабочих мест, а российский бюджет – налогов. Без работы уже остались десятки тысяч россиян.

Только за март цены выросли на 6,6% в России. Инфляция только продолжится, а падение экономики может достигнуть не менее 10% в этом году.

В России уже упали объемы экспорта газа и нефти, которые составляют около половины всех поступлений от экспорта. Активно обсуждается вопрос о нефтяном эмбарго. США и еще 30 стран даже высвободили 60 миллионов баррелей нефти из своих резервов для стабилизации рынка и цен.

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