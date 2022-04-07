Кулеба назвал санкции, на которых будет настаивать Украина
В скором времени ЕС примет пятый пакет санкций против России. Но этого недостаточно, чтобы остановить военную машину страны-агрессора.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украина будет настаивать на более жестких санкциях.
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Какие санкции требует Украина
- Полное газовое и нефтяное эмбарго для России;
- отключение всех российских банков от платежной системы SWIFT;
- закрытие всех портов для российских суден и российских товаров с минимальным количеством гуманитарных изъятий.
Я надеюсь, что они (новые санкции – 24 канал) будут полностью применены, это, безусловно, шаг вперед,
– заявил Кулеба.
Мир убедил Бучу
Глава МИД добавил, что неделю назад – до того, как мир увидел зверства, совершенные оккупантами в Киевской области, – санкционные предложения ЕС были значительно слабее. Украина была недовольна этими санкциями и пыталась убедить партнеров из "Большой семерки" и ЕС. Убедить удалось, но нельзя говорить о 100% успехе.
Кулеба надеется, что Украина никогда больше не окажется в ситуации, где для усиления давления на Россию необходимо, чтобы были раскрыты такие зверства, как в Буче. "Я считаю, что украинцы не должны платить своей жизнью, здоровьем и страданиями за политическое желание партнеров ввести санкции", – отметил Кулеба.
Пятый пакет санкций ЕС против России может включать:
- эмбарго на русский уголь;
- санкции против четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ;
- запрещение доступа российских судов в порты ЕС;
- запрещение работы российских и белорусских автотранспортных операторов;
- дальнейшие экспортные и импортные ограничения;
- запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС и исключение какой-либо финансовой поддержки ЕС российским государственным органам.
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