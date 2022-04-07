Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Украина будет настаивать на более жестких санкциях.

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Какие санкции требует Украина

Полное газовое и нефтяное эмбарго для России;

отключение всех российских банков от платежной системы SWIFT;

закрытие всех портов для российских суден и российских товаров с минимальным количеством гуманитарных изъятий.

Я надеюсь, что они (новые санкции – 24 канал) будут полностью применены, это, безусловно, шаг вперед,

– заявил Кулеба.

Мир убедил Бучу

Глава МИД добавил, что неделю назад – до того, как мир увидел зверства, совершенные оккупантами в Киевской области, – санкционные предложения ЕС были значительно слабее. Украина была недовольна этими санкциями и пыталась убедить партнеров из "Большой семерки" и ЕС. Убедить удалось, но нельзя говорить о 100% успехе.

Кулеба надеется, что Украина никогда больше не окажется в ситуации, где для усиления давления на Россию необходимо, чтобы были раскрыты такие зверства, как в Буче. "Я считаю, что украинцы не должны платить своей жизнью, здоровьем и страданиями за политическое желание партнеров ввести санкции", – отметил Кулеба.

Пятый пакет санкций ЕС против России может включать:

эмбарго на русский уголь;

санкции против четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ;

запрещение доступа российских судов в порты ЕС;

запрещение работы российских и белорусских автотранспортных операторов;

дальнейшие экспортные и импортные ограничения;

запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС и исключение какой-либо финансовой поддержки ЕС российским государственным органам.