Лишь в сентябре 2021 года в Украине будут пиковые расходы заимствований, размером 1,2 миллиарда долларов. Большие деньги пойдут в конкретный сектор экономики, на улучшение инвестиционной привлекательности страны.

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"Мы избежим потенциальных проблем с бюджетом в сентябре, которые могли бы быть из-за этих высоких выплат", – подчеркнул экс-исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта.

По его словам, дальнейшая ситуация зависит от очередного транша МВФ и финансовой политики Украины. Если удастся получить следующий транш, то в Украины проблем не будет.

Подарок от МВФ

МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда долларов без возвратов и процентов. Транш поступит в канун 30 годовщины Независимости. Впрочем, в МВФ к щедрым выплатам готовились целый год.

"Они (МВФ – 24 канал) имитируют 600 миллиардов долларов и распределяют среди всех стран мира. Такое уже делали в 2009 году, тогда сумма была 250 миллиардов долларов и по квоте Украина получила 1 миллиард, а в этот раз увеличили более чем в 2 раза", – рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

По словам Павла Кухты, таким образом МВФ пытается помочь восстановлению мировой экономики. Украина получит деньги до конца августа на счет Нацбанка. Распоряжаться ими будет Министерство финансов.

Украина получит транш от МВФ: смотрите видео

Куда направят деньги от МВФ

Эксперты называют множество вариантов, как в Украине могут распорядиться деньгами от МВФ. Самые популярные версии таковы:

залатать дефицит более чем в 240 миллиардов гривен в госбюджете;

частично погасить государственные долги;

поддержать золотовалютные резервы.

Украина должна одолжить только в 2021 году около 10 млрд долларов для покрытия бюджетного дефицита. Полученные деньги от МВФ улучшают ситуацию, хотя и не решают всех проблем.

"Это позволит безболезненно осуществить долговые выплаты Украины в сентябре 2021 года", – отметил министр экономики Алексей Любченко.

Второй транш от МВФ

Кредиты от МВФ Украина получает по программе stand-by. Говорится о 5 миллиардах долларов в течение 18 месяцев. Первый транш на 2,1 миллиарда долларов поступил еще в 2020 году. Второй, на 700 миллионов долларов, Украина ждет уже год.

Задержка связана с невыполнением обязательств и многочисленными политическими скандалами – от увольнения экс-главы Нацбанка до перипетий с антикоррупционными органами и затягиванием судебной реформы, которую в итоге приняли. В начале сентября 2021 года в Украине ожидают миссию МВФ, которая решит, будет ли очередной транш.

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"Осталось 2 вещи – законопроект о НАБУ и технический о НБУ. Посмотрим, будет ли жестко реагировать МВФ на проблему корпоративного управления в "Нафтогазе", – подчеркнул Фурса.

Если же продвижения по программе stand-by не будет, то в декабре 2021 года она закончится. Украине предложат другую, но в таком случае денег от МВФ придется ждать до лета 2022 года.