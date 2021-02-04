Сейчас начало месяца, а это значит, что все потребители стараются не задолжать перед поставщиком голубого топлива, и вовремя успеть подать показания счетчиков. Как все сделать правильно, куда обращаться в случае возникновения вопросов, и как разобраться кто является вашим поставщиком – далее в материале.

Источник: ГазПравда

Многие потребители газа жалуются в последнее время на сбои в работе сайтов поставщиков голубого топлива, а наиболее распространенной ошибкой является попытка подать показатели компаниям-поставщикам, из-за чего случаются недоразумения.

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Наиболее распространенные ошибки при подаче показаний счетчика за газ

Подача показателей компаниям-поставщикам. Потребители должны подавать показатели газораспределительным компаниям – облгазам. По сколько, именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям.

Важно. Даже если у вас изменился поставщик газа, то вас все равно обслуживает тот же облгаз, что и раньше, и стоимость услуг по распределению газа не изменится. Поэтому, показатели следует по прежнему передавать тому же Оператору ГРМ.

Не указание номера личного счета. Подавая показатели счетчика, нужно указывать номер личного счета вашего облгаза, а не старого поставщика. К слову, в газсбутов и облгазов они могли совпадать. Личный счет вашего облгаза можно найти в платежке за распределение газа за предыдущий месяц.

Почему важно не задолжать в январе и вовремя оплатить в феврале–марте

Выгодная цена

С начала февраля и до конца марта 2021 года в Украине будет действовать предельная цена на газ – 6,99 гривны за кубометр, поэтому стоит вовремя заплатить за газ и зафиксировать показатели счетчика. К примеру, у большинства потребителей (в частности региональных газсбытов, аффилированных с облгазами) цена в январе достигала 9,9 гривны за кубометр. Это сразу на 40% выше предельную цену в феврале.

Угроза получить высокий платеж

В случае несвоевременной подачи показаний счетчика за январь угроза получить большую платежку за газ. Ведь облгаз (оператор ГРМ, которому передают показатели счетчика) может рассчитать потребленный вами объем на уровне планового (в данном случае – высшего) месячного объема потребления. А в таком случае, вы рискуете заплатить за больший объем газа, чем потребили в январе, и по цене 9,9 гривны, а не 6,99 гривны за кубометр.

Каким образом и когда потребители могут подать показатели газового счетчика

Важно вовремя подать показатели счетчика, а именно в период с 1 по 5 февраля, предварительно зафиксировав их на фото, или видео вашего облгаза.

Показатели счетчика можно подать:

через личный кабинет на сайте Оператора ГРМ;

за телефоном;

в мобильном приложении или в чат-боте;

путем указания показателей в оплаченном счете (квитанция абонентской книжки);

на электронный адрес.

Поставщики газа в различных областях Украины

Винницкая область: ПАО "Винницягаз", ООО "Газпостачсервис", ООО "Газовик"

Волынская область: ПАО "Волиньгаз"

Днепропетровская область: ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Днепрогаз", ПАО "Криворожгаз"

Донецкая область: ПАО по газоснабжению и газофикациии "Макиевкагаз", ПАО "по газоснабжению и газофикации "Донецкоблгаз", ПАО по газоснабжению и газофикации "Донецкгоргаз", ПАО по газоснабжению и газофикации "Мариупольгаз"

Житомирская область: ПАО по газоснабжению и газофикациии "Коростошивгаз", ПАО "Житомиргаз"

Закарпатская область: ПАО "Закарпатгаз"

Запорожская область: ПАО "Мелитопольгаз", ПАО "Запорожгаз"

Ивано-Франковская область: ПАО "Тисменицагаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз"

Киевская область: ПАО "Киевоблгаз"

Кировоградская область: ВАО по газоснабжению та газофикации "Кировоградгаз"

Луганская область: ПАО по газоснабжению и газофикациии "Луганскгаз"

Львовская область: ПАО "Львовгаз"

Николаевская область: ПАО "Николаевгаз"

Одесская область: ПАО "Одессагаз"

Полтавская область: ПАО "Кременчукгаз", ПАО по газоснабжению и газофикации "Полтавагаз", ПАО "Гадячгаз", ПАО по газоснабжению и газофикации "Лубныгаз"

Ровенская область: ПАО "Ровенгаз"

Сумская область: ПАО "Сумыгаз"

Тернопольская область: ПАО по газоснабжению и газофикации "Тернопольгаз", ПАО "Тернопольгоргаз"

Харьковская область: ПАО "Харковгаз", ПАО "Харковгоргаз"

Херсонская область: Акционерное Общество "Херсонгаз"

Хмельницкая область: ПАО по газоснабжению и газофикациии "Шепетовкагаз", ПАО "Хмельницкгаз"

Черкасска область: ПАО "по газоснабжению и газофикации "Черкассыгаз", Публичное Акционерное Обжество "Уманьгаз"

Черновицкая область: ПАО "Черновцыгаз"

Черниговская область: ПАО "Черниговгаз"

Город Киев: ПАО "Киевгаз"