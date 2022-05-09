Куда исчез бензин: Шмыгаль объяснил ситуацию с дефицитом топлива

В Украине из-за войны возник дефицит горючего. Но власти обещают в ближайшее время решить проблему.

Почему возник дефицит бензина

Из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, пришлось полностью перестраивать логистику. Добавила сложностей атака оккупантов по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал центральную и восточную Украину. А также ракетные обстрелы десятков нефтебаз.

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Теперь Украина завозит все нефтепродукты через западную границу, которые везут туда из европейских портов. Так что логистика очень усложнилась, а соответственно и подорожала.

Понятно, что влияние россиян и разрушение нашего Кременчугского НПЗ, а также всех баз, где был соответствующий запас горючего, привело к прерыванию логистической цепочки, соответственно, к однонедельному дефициту. Это естественные вещи в условиях войны, когда разбомбили имеющиеся запасы, потому есть дефицит. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Как решат проблему с дефицитом

Денис Шмыгаль заверил, что Минэкономики сейчас работает со всеми сетями и оптовыми поставщиками. Сейчас везут горючее в достаточном количестве и приоритетно в те точки, где наибольшее напряжение.

Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится,

– заверил Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что у нас война и вполне естественно, что могут быть форс-мажоры. Но не нужно при этом паниковать.

Как изменятся цены

Цены уже выросли после того, как правительство увеличило максимальную наценку для сетей, а затем просмотрело среднюю цену на топливо. Следовательно, максимальные цены на топливо составляют:

бензин – 37,69 гривны за литр;

дизельное топливо - 42,63 гривны за литр.

И это не предел. Вероятно, цены придется еще повысить. Правительство оставляет формулу определения максимальной торговой наценки для трейдеров, а также определение средней цены себестоимости, от которой определяется наценка, чтобы не было злоупотреблений.

Что известно о дефиците топлива

Большие сети АЗС ввели ограничение по объему горючего, которое можно заправить в один бак.

Чаще ограничение составляет 10 литров в сутки, но иногда АЗС позволяют заправить 20 и даже 30 литров.

Также в большинстве случаев требуется карта или мобильное приложение сети, чтобы заправить автомобиль.

Приоритетно горючее держат для бизнеса и армии.

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