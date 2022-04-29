Бензин по 50 гривен

В Раде зарегистрировализаконопроект , который, среди прочего, возвращает акциз на топливо и НДС в размере 20% (сейчас 7%). Это может поднять цены на 10 – 12 гривен за литр. Как сообщил Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95, в таком случае предельные цены будут составлять:

бензин будет стоить 45 гривен за литр (сейчас 34,10 гривны);

дизельное горючее – 48 гривен за литр (38,70 гривны сейчас).

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А на практике цены будут еще выше – бензин по 52 гривны, а дизель по 55 гривен за литр. Но, к сожалению, возврат налогов никак не решит проблему с дефицитом горючего, разве что поможет с наполнением бюджета Украины.

Почему на АЗС дефицит

Это три основных причины, среди которых госрегулирование, остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и проблемы с логистикой из Европы.

Российские оккупанты ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу еще в начале апреля, в результате чего тот полностью прекратил свою работу. Кроме того, враг наносил ракетные удары и по другим нефтяным базам по стране. Это существенно пошатнуло рынок.

еще в начале апреля, в результате чего тот полностью прекратил свою работу. Кроме того, враг наносил ракетные удары и по другим нефтяным базам по стране. Это существенно пошатнуло рынок. Европа не была готова к тому, что ей придется быстро наполнять такой крупный рынок горючим, ведь Украина в основном импортировала горючее из России, Беларуси и морскими путями. Поэтому, хотя украинские нефтетрейдеры быстро нашли новые рынки, возникли проблемы с логистикой из-за нехватки цистерн и бензовозов.

из-за нехватки цистерн и бензовозов. Импортное топливо сейчас дороже, чем предельная цена, которую установило Минэкономики. Поэтому украинским АЗС просто невыгодно завозить горючее по такой цене и продавать его дешевле. Последнюю проблему могло бы решить повышение предельной цены или временная отмена госрегулирования, считает Сергей Куюн. Тогда цены на горючее были бы высокими, но по крайней мере его можно было бы купить.

Задачей номер один является наполнение рынка горючим. Если допустить повышение цен, то путем отмены госрегулирования или его ослабления. Цена вырастет, но не так сильно, как от полного возврата налогов, и будет эффект в виде стимулирования наполнения рынка. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы А-95

Эксперт считает, что к полному возврату налогов, а также госрегулированию можно возвращаться, только когда украинский рынок окончательно перестроится на новую систему поставки топлива в страну через западную границу.

Что сейчас происходит на рынке горючего

Горючего, особенно бензина, становится все меньше. Некоторые сети АЗС, например крупнейшая сеть, принадлежащая группе "Приват", повысили цены на горючее, игнорируя пределы от правительства. На многих АЗС уже были введены ограничения до 10 литров на один бак.

Куюн считает, что все больше АЗС будут пытаться продать горючее по рыночным ценам, а несетевые станции будут игнорировать предельные цены от правительства.

Свободная продажа горючего будет сокращаться, перетекая в "безналичную" плоскость. То есть бизнес, но кому действительно нужно, сможет приобрести горючее. Хотя лимиты при заправке будут действовать и для них,

– считает Сергей Куюн.

Ситуация с дизельным топливом пока не так критична, но тоже сложна. А вот с газом таких проблем нет, поскольку на него не распространяется госрегулирование. Газ дорогой, но он есть на рынке.

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