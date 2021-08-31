Больше всего денег украинцы переводят в Россию: данные НБУ

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Средняя сумма перевода

Напомним, что за аналогичный промежуток времени в прошлом году украинцы совершили переводов за границу на сумму в 118 миллиардов гривен, или 4,55 миллиарда долларов.

Средняя сумма перевода в пределах Украины за январь – июнь 2021 года составила 427 гривен, против 360 гривен в прошлом году.

Чаще всего за первую половину 2021 года переводили на территорию: